Torino ha più "sapore” con Terra Madre: premiati i 218 Maestri del gusto

In occasione della 15esima edizione di "Terra Madre Salone del Gusto di Torino", evento che si terrà dal 26 al 30 settembre presso il Parco Dora, sono stati premiati i maestri selezionati che parteciperanno alla kermesse culinaria.

Una sfilata di eccellenze che ha visto come protagonisti ben 218 professionisti dell'enogastronomia, con 192 riconferme e 26 new entry, in rappresentanza di altrettante categorie merceologiche piemontesi dalle aceterie ai viticoltori, passando per le gelaterie. Le selezioni, che avvengono regolarmente ogni due anni, sono state svolte da Camera di commercio di Torino e Slow Food Italia, con la collaborazione del Laboratorio Chimico camerale, per la verifica degli aspetti igienico-sanitari, anche attraverso visite e campionamenti in incognito.

"Provo una grande emozione nel premiare dei veri maestri del gusto. Ognuno di noi ricorda il maestro a scuola, perché è la figura di cui ti fidi e che fa quello che sa – ha spiegato il Vicepresidente della Camera di Commercio di Torino Nicola Scarlatelli – Il sapere è proprio la radice del sapore, per questo i maestri hanno insieme tutti i grandi valori rivolti alle persone. L'intento è di presentare le eccellenze del nostro territorio, un grande onore che va avanti da molti anni."

"Fondere cucine nuove e innovazione fa sì che il progetto vada avanti e possa rinnovarsi ogni due anni.–ha commentato il vicepresidente di Slow Food Italia Federico Varazi – Inoltre il festival intende dimostrare la forte cooperatività che abbiamo con la natura. Il compito di tutti è far sì che questa collaborazione sia sempre più sana e duratura nel tempo. I Maestri portano un'identità unica e saranno gli ambasciatori del cibo per i prossimi due anni."

Quella di quest'anno sarà un'edizione all'insegna del buon cibo, delle politiche alimentari, e in grado di porre l’accento sulla necessità di una nuova relazione con la natura, attraverso il cibo, scegliendo come claim: "We Are Nature". Per questo motivo, tra i tanti maestri selezionati, la maggior parte riguarda artigiani esperti nel settore bio, ma soprattutto attenti al rispetto tra elementi naturali (quindi materie prime) e cucina.

"La natura per noi è molto importante, in particolare per le materie prime. – hanno raccontato Guido Mobtaldo e Giorgio Oddone della gelateria Modo –Il 42% del nostro gelato è solido, quindi molto corposo. Quest'anno abbiamo due gusti nuovi come il sabaudo a base nocciola, e il pistacchio senza latte realizzato solo con acqua e pistacchio, quindi alla portata di tutti."

"Per noi è molto importante far veder l'azienda sul territorio legata alle tradizioni, ma anche all'ambiente cercando di mantenere un equilibrio – ha dichiarato Francesca Grosso dell'azienda Le Masche – Come novità per quest'anno abbiamo pensato a una rivisitazione della ricetta del vermuth, prendendo ispirazione al vin brulè. Ma il nostro prodotto di punta è sicuramente il nebbiolo, un vino in grado di esprimersi al massimo."

"Nella vita si ha sempre da imparare – ha commentato il nuovo Maestro del gusto, della società agricola Agriforest, Giuliano Bosio – Nel nostro settore le novità sono i vitigni antichi ma rivisitati, e sopratutto rivalutizzati, come il baratuciat o il becuet.”

La Camera di Commercio di Torino sarà presente al Salone del Gusto con oltre 60 eventi con la partecipazione di oltre cento diversi tra Maestri del Gusto, consorzi, associazioni di categoria, aziende, cooperative, produttori di vini Torino DOC e formaggi Torino Cheese, persone impegnate nell'artigianato e tante altre realtà eccellenti esponenti del gusto torinese.

L'evento offrirà un susseguirsi di appuntamenti gratuiti su prenotazione, per far conoscere ad un pubblico appassionato e curioso le migliori proposte dell'enogastronomia torinese.