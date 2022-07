Camminata sospeso sul filo: il funambolo Loreni tenta il record tra le montagne di Frassinetto

Oltre trecento metri di "passeggiata" su un filo sospeso a 300 metri d'altezza. Eccola, la sfida che è pronto a intraprendere Andrea Loreni , funambolo che per la prima volta in Italia tenta l'impresa. L'appuntamento è fissato per il 31 luglio alle 11 a Frassinetto : l'obiettivo è superare il record - che Loreni già detiene - raggiunto la scorsa estate con la traversata sul lago di Ceresole Reale .

Nato nel 1975 a Torino, laureato in filosofia teoretica, Andrea Loreni è l’unico funambolo italiano specializzato in traversate a grandi altezze. Andrea ha camminato sopra l’acqua o immerso nel verde delle montagne, per il cinema e la televisione, in piano e in pendenza, in silenzio o accompagnato da suoni che hanno vibrato insieme alla corda. Ha percorso chilometri su un cavo teso nei cieli di numerose città italiane, tra cui Torino, Bologna, Roma, Venezia, Firenze, Genova, Brescia, Trieste, e all’estero camminando nei cieli della Svizzera, della Serbia, in Israele, in Thailandia e sopra il lago del tempio Sogen-ji in Giappone.