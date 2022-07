A Latterie Inalpi S.p.A. il PMI Award 2022

Nel suo intervento Matteo Torchio Ha sottolineato quanto Inalpi abbia “Rivisto e cambiato le dinamiche di acquisizione nel mondo del latte, oramai 12 anni fa, per avviare un’innovativa produzione di latte in polvere da filiera. All’epoca Inalpi fatturava poco meno di 20 milioni e fece un investimento di 35 milioni di euro per creare il primo impianto italiano di produzione di polvere di latte – e ha poi aggiunto - Ora stiamo procedendo con il raddoppio con un secondo impianto che entrerà in funzione a fine 2022, inizio 2023. Abbiamo sviluppato un fatturato di 190 milioni di euro e messo in atto un piano di investimenti tra il 2020 e 2025 di quasi 150 milioni. Il 2021 si è conclusa una prima tranche di lavori e per portare avanti questo impegno abbiamo attinto ai fondi del PNRR, grazie a CDP e SACE i principali gruppi bancari del nostro paese – e ha poi concluso evidenziando il ruolo degli allevatori - I conferitori sono al centro del nostro progetto, perché Inalpi ha rivoluzionato il rapporto di acquisizione del latte, che non è, e non deve essere, speculazione ma una remunerazione equa pagata su parametri oggettivi e matematici, questo sta creando una filiera del benessere che è diventata ispirazione anche per il Ministero delle Politiche Agricole, per migliorare la condizione del polo Agroindustriale di cui facciamo parte”