Moncalieri, auto si ribalta in corso Trieste:, paura per mamma e figli

Tanta paura ma fortunatamente conseguenze limitate per la famiglia di Moncalieri protagonista di un brutto incidente nella giornata di ieri, domenica 10 luglio, in corso Trieste, all'altezza del campeggio Grinto.

Auto si ribalta, paura per mamma e figli

L'auto con a bordo la madre e i due figli si è ribaltata, per circostanze ancora da chiarire da parte dei carabinieri. La donna e uno dei due ragazzi sono stati portati all'ospedale Santa Croce dai sanitari del 118 subito accorsi sul posto, ma non erano in gravi condizioni. Nessun altro veicolo è risultato coinvolto.

Cinghiale travolto in strada Revigliasco

Intanto a Moncalieri si deve registrare l'ennesimo incidente con protagonista un cinghiale. La Polizia locale è intervenuta in strada Revigliasco, dopo la segnalazione di un ungulato senza vita lungo l'asfalto.

Nessuna traccia dell'auto che lo ha centrato, forse perché chi era alla guida non ha avuto grosse conseguenze. Avviate subito le operazioni per la rimozione della carcassa, per evitare che il grande caldo possa provocare problemi dal punto di vista igienico.