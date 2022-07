Icardi: "In arrivo la risonanza magnetica all'ospedale di Ivrea"

"Il territorio eporediese, al termine della procedura di gara indetta dall'Asl To4 per il servizio, sarà dotato anche della risonanza magnetica, che apporterà sicuri e positivi benefici in termini di abbattimento della mobilità passiva". Così l'assessore alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, in risposta ad un'interrogazione sulla nuova risonanza magnetica per l'ospedale di Ivrea.

"A tutela delle professionalità interne all’azienda – ha spiegato l’assessore - è prevista la possibilità di diminuire il numero delle prestazioni richieste a soggetti terzi a fronte dell’assunzione di nuove risorse mediche e tecniche strutturate".

"Ad oggi – aggiunge ancora l’assessore Icardi - sussistono ancora i vincoli che hanno determinato l’adozione di questo capitolato: l’impossibilità di reperire i fondi necessari per gli investimenti, in particolare per l’acquisto delle attrezzature, la difficoltà di trovare medici radiologi e tecnici di radiologia e la necessità di un aggiornamento tecnologico delle attrezzature".