Rinnovata in piazza Chiaves l'area giochi intitolata a Vito Scafidi

La riqualificazione ha riguardato la sostituzione della pavimentazione antitrauma delle due piastre giochi e la posa di tre nuove attrezzature ludiche dedicate alla fascia di età 3/12 anni: due giochini a molla (uno adatto anche ai più piccoli, uno di tipo inclusivo) e un gioco combinato con palestra, spazi per l’arrampicata, scivolo e torretta. I giochi esistenti e in buono stato di conservazione sono stati recuperati e oggetto di un’attività di manutenzione e rinnovamento.

"In questi anni come Circoscrizione 7, di concerto con i Servizi comunali competenti, siamo intervenuti in diverse aree gioco con la sostituzione delle attrezzature ludiche, per rendere questi spazi più moderni e confortevoli per i bambini” , hanno dichiarato il presidente Deri e la coordinatrice della commissione Ambiente Marta Sara Inì.