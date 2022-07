Borgo Dora, il Giardino Pellegrino si trasforma in un cinema all'aperto per un mese

Cinema all'aperto per il Giardino Pellegrino

Il Giardino Pellegrino di Borgo Dora, recentemente riaperto alla cittadinanza grazie al patto di collaborazione siglato tra la Città di Torino e la Fondazione di Comunità Porta Palazzo, nel prossimo mese si trasformerà in un grande cinema all'aperto: prenderà il via questa sera, infatti, la rassegna “Cinema Pellegrino”. L'iniziativa è organizzata dal progetto Usanze Pellegrine, promosso nell'ambito del bando Tonite.

Questa sera il primo appuntamento

Cinema Pellegrino si svolgerà, con ingresso gratuito, ogni giovedì fino all'11 agosto a partire dalle ore 21: il primo appuntamento è con il film di animazione di Lorenzo Mattotti “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” (2019): “Leonzio - si legge nella sinossi – il grande re degli orsi, per ritrovare il figlio decide di condurre il suo popolo dalle montagne fino alla pianura, dove vivono le persone”. Ogni sera, in apertura, verrà proiettato anche un cortometraggio dall'edizione 2022 del Glocal Film Festival.