Nizza Millefonti, una mattinata di controlli per combattere il degrado e il rischio droga

Ripetute segnalazioni, sospetti e rischio degrado. E' scattato nella giornata di ieri - ed è durato molte ore - il blitz delle forze dell'ordine in un palazzo di Nizza Millefonti, in via Nizza, poco lontano da piazza Bengasi e il confine con Moncalieri.



Sul posto sono intervenute numerose camionette della Polizia, accompagnati anche da uomini della Polizia Municipale, ma anche da alcuni addetti della Asl.



Si tratta di una casa abitata soprattutto da stranieri, già finita sulle pagine di cronaca nelle scorse settimane per questioni legate ai rifiuti. E in una fetta di città sulla quale non mancano le segnalazioni da parte di cittadini e residenti su questioni di droga o prostituzione.



Dalle verifiche, si apprende, non ci sarebbero tuttavia problemi sui documenti e la regolarità dei contratti di affitto. Ma le verifiche proseguono, da parte delle forze dell'ordine, per approfondire eventuali movimenti e presenze nella casa, nel corso della giornata e della notte.