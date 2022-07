Piazza San Carlo, per la morte di Marisa Amato chiesta la condanna di un radiologo delle Molinette

La procura di Torino ha chiesto una condanna e una assoluzione al processo per il caso di Marisa Amato, la donna morta 19 mesi dopo essere stata travolta e gravemente ferita, il 3 giugno 2017, dalla folla in fuga da piazza San Carlo durante la proiezione su maxischermo della finale di Champions tra Juve e Real Madrid.

L'accusa è di omicidio colposo

Il processo riguarda due radiologi che secondo l'impostazione originaria dell'accusa non si accorsero di una microfrattura al rachide cervicale determinante per la successiva condizione di infermità della paziente.

Chiesti 10 mesi dal pm Pacileo

Il pubblico ministero Vincenzo Pacileo ha proposto dieci mesi di reclusione per il medico che quella sera era in servizio all'ospedale delle Molinette, e l'assoluzione per uno specialista dell'ospedale Maria Vittoria.

Il reato contestato è l'omicidio colposo.