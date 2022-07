Iannò denuncia: "L'aria condizionata non funziona nel centro d'incontro Vanchiglietta, il Comune intervenga per aiutare gli anziani"

Ogni anno, regolarmente, si sprecano consigli “per sopravvivere” al caldo, soprattutto verso le persone anziane e più fragili. Il solito refrain ”bere tanta acqua, mangiare frutta e verdura, non uscire nelle ore più calde della giornata”.

Anche il Comune di Torino organizza ogni anno “Il piano operativo per l’emergenza caldo” e oltre ad un call center dedicato, ha previsto un paio di Centri d’incontro climatizzati, fruibili in particolare da parte dei soggetti vulnerabili, ai fini della prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute.

“Peccato - racconta Giuseppe Iannò, Vice Capogruppo di Torino Bellissima - che nel centro d’incontro Vanchiglietta di corso Belgio 91, che può contare su ben 300 soci e organizza tante attività, la climatizzazione in realtà non funzioni. Su due condizionatori solo uno sia attivo e nella sala più piccola. Come la mettiamo? Con le persone anziane, che devono sgomitare per guadagnare un angolo di fresco? Questa mattina ho depositato un’interpellanza urgente, visto che nei prossimi giorni è prevista un’ondata anomala di caldo e dobbiamo avere un occhio di riguardo verso le persone fragili”.