Incidente corso Casale, migliora il 17enne di San Mauro unico superstite

E' sveglio e cosciente il 17enne di San Mauro, unico superstite dell'incidente mortale di lunedì scorso in corso Casale, in cui hanno perso la vita Edoardo Lapertosa, 28 anni, Alessia Panetta, 16 anni, e, in ospedale, Kevin Esposito, 17 anni.

Estubato, ma la prognosi resta riservata

A quanto si apprende da fonti ospedaliere il ragazzo ricoverato nel reparto di rianimazione al Cto è stato estubato, ma la prognosi resta riservata.

La Lancia Ypsilon su cui il giovane e gli amici viaggiavano, al ritorno da una serata passata in discoteca, si era scontrata contro un bus di linea Gtt.