Moncalieri, Comune e parrocchie sottoscrivono la "Charta di Santa Croce" per aiutare poveri e fragili

“Camminiamo insieme, non per fare le stesse cose ma per servire le stesse persone”. Don Paolo Comba, parroco della Collegiata, ha usato queste parole per descrivere il valore della "Charta di Santa Croce" sottoscritta assieme al sindaco di Moncalieri Paolo Montagna.

Comune e parrocchie unite nel sostegno a poveri e fragili