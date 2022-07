Radicali Italiani e +Europa: "Dopo 18 anni il Parco della Salute è ancora e solo un nome"

Si è tenuta questa mattina a Torino, sotto il futuro grattacielo della Regione Piemonte, la conferenza stampa di Radicali Italiani, Associazione radicale Adelaide Aglietta e Gruppo +Europa Torino.

Gli esponenti radicali presenti (Giulio Manfredi, Igor Boni, Daniele Degiorgis e Silvio Viale) hanno voluto “festeggiare” il 18° anniversario della stipulazione del contratto di compravendita con cui la Regione Piemonte acquistò dalla società “IPI INVESTIMENTI S.r.l.” i terreni dell’area, al fine di realizzare il “Parco della Salute” (solo in un secondo tempo fu deciso di destinare una parte di tali terreni alla realizzazione della Sede Unica della Regione Piemonte, ndr).

"Sono passati 18 anni e cinque Presidenti di Regione ma il Parco della Salute è ancora solo un nome", hanno sottolineato.

Giulio Manfredi ha richiesto alla Regione Piemonte di aggiornare la pagina web istituzionale dedicata al “Parco della Salute”(ferma alla primavera 2019) e di collocarla nella home page del sito della Regione, accanto a quella già esistente (grazie al pungolo radicale) dedicata alla “Sede Unica”. Manfredi ha anche richiesto una quantificazione delle spese per le bonifiche, sia per quanto riguarda il grattacielo della Regione sia per quanto concerne il Parco della Salute.

Silvio Viale ha annunciato la presentazione di una mozione con la richiesta di convocare a settembre una sessione straordinaria del Consiglio Comunale di Torino da dedicare alla discussione sulla realizzazione del Parco della Salute, invitando i soggetti coinvolti, a partire dal Direttore Generale della Città della Salute e della Scienza di Torino, dal presidente della Regione Piemonte e dall’Assessore alla Sanità.