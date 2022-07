Dai Giardini Ginzburg al parco giochi di via Pagliani: aree verdi sempre più attrezzati

Giardini e aree bimbi sempre più fruibili per l'estate nella Circoscrizione 8.

Ultimati infatti alcuni interventi al giardino Ginzburg di corso Moncalieri e all'area giochi di via Pagliani, in zona Nizza Millefonti.

Nel giardino Ginzburg sono state installate alcune nuove attrezzature per il fitness. "Una bellissima e godibile area verde ai piedi della collina, costeggiante il fiume Po, che abbiamo voluto arricchire con nuove installazioni per lo sport all'aperto" spiega il presidente Massimiliano Miano.

L'area giochi di via Pagliani invece si è arricchita di una nuova altalena. Con questo ultimo intervento, si conclude così il progetto di riqualifica dell'area Pagliani che ha visto la revisione di tutte le attrezzature ludiche e la nuova staccionata in materiale riciclabile che separa la piccola bocciofila dall'area giochi.

Le prossime manutenzioni tra aree giochi e potature

Nel frattempo proseguono anche gli interventi di potatura che come confermano dal Verde Pubblico sono già al 60% del totale, gli ultimi lavori in corso Giovanni Lanza, tra viale Thovez e via Gioannetti..

Seguiranno opere di manutenzione come la sostituzione delle assi delle panchine, la sistemazione di parti delle recinzioni danneggiate, e di potatura siepi e cespugli. Manutenzione terminata per le aree bimbi, che tuttavia necessiteranno di altri interventi in seguito a recenti atti vandalici.