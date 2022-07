"Una notte al Castello" per vivere una Moncalieri inedita e suggestiva

La rassegna estiva "Moncalieri. Ogni passo, una scoperta" prevede per oggi una novità assoluta. Dopo il Castello di Rivoli, il Castello del Valentino, la Palazzina di Caccia di Stupinigi, la Reggia di Venaria, Palazzo Madama e Villa della Regina, sabato 16 luglio il format di Club Silencio rivolto al pubblico Under 35 arriva al Castello Reale di Moncalieri, una delle più antiche fra le residenze sabaude.

Dalle ore 19 fino a mezzanotte il Giardino delle Rose si animerà con una selezione musicale accompagnata dal cocktail bar Martini. Durante la serata sarà possibile scoprire gli spazi interni ed esterni del Castello attraverso tour di visita guidati che ne ripercorreranno la storia da fortezza edificata in epoca medievale con scopi difensivi a “luogo di delizie” della famiglia reale.

Una serata unica per esplorare in una veste “insolita” la dimora preferita di re Vittorio Amedeo III, molto amata anche da personaggi femminili come la regina Maria Adelaide e le principesse Clotilde e Letizia.

Rassegna d'autore a Cascina Vallere

Nell’ambito del cartellone di Moncalieri Summer Experience, invece, stasera l’Associazione Magica Torino e l’Assessorato alla Cultura presentano la quinta edizione della rassegna Moncalieri inCanta-Percorsi d’autore: l'appuntamento è alle ore 21 alla Cascina Vallere.

La rassegna musicale dedicata alla canzone d’autore italiana di artisti piemontesi è curata dal cantautore e conduttore radiofonico Luigi Antinucci. Si alterneranno sul palco: Amish (la band di new-folk piemontese con alcuni loro classici e un’anteprima del nuovo progetto discografico), Maurizio Galia (con un tributo a Franco Battiato sperimentale e progressivo), Luigi Antinucci Ensemble (canzoni d’autore e una rivisitazione del progetto mediterraneo “Dio del Sole”), Enrico Ceva, con la sua comicità piemontese doc. Condurrà la serata Paolo Rossi di Radio Alfa.

Laura Pompeo: "Musica e cultura, binomio perfetto"

“L’azione che Magica Torino esemplarmente porta avanti, attraverso Moncalieri inCanta, grazie all’estro e alla passione di Luigi Antinucci, merita un grande plauso per la valorizzazione del patrimonio musicale locale più recente, senza però diventare mai folklore – dichiara soddisfatta l’assessore alla Cultura Laura Pompeo – Con orgoglio sottolineiamo che è nata nella nostra città e che figura tra i momenti del calendario culturale moncalierese più sentiti e amati dal pubblico. E’ un progetto che sosteniamo convintamente come occasione di riscoperta delle tradizioni e occasione di crescita culturale, personale e sociale, in una dimensione che oggi definiremmo glocal”.