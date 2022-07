Stasera Irama, domani LP: musica e sentimento protagonisti sul palco di Stupinigi Sonic Park

L'ultimo weekend dell'edizione 2022 di Stupinigi Sonic Park, la kermesse ospitata nel parco della Palazzina di Caccia, residenza sabauda del Comune di Nichelino, regala emozioni in musica con Irama e LP, uno dei cantanti italiani emergenti più amati (non solo) dai giovani e l'artista newyorchese che ha saputo conquistare il mondo con le sue suadenti note.

Con un totale di 31 dischi di platino e 4 dischi d’oro e oltre 1 miliardo e 200 milioni di stream e 650 milioni di visualizzazioni, Irama si è da poco imposto al 72° Festival di Sanremo con Ovunque Sarai (classificatosi in quarta posizione, ai piedi del podio), il secondo brano italiano più ascoltato al mondo su Spotify e certificato disco di platino.

Il 25 febbraio è uscito il nuovo album Il Giorno in Cui ho Smesso di Pensare (disco d’oro), progetto musicale maturo e vicino alle musicalità americane ed europee, concettualmente eclettico e liberatorio, che mixa la musica urban con quella tipicamente di matrice latin/pop. Dalle 21 di oggi, sabato 16 luglio, la sua musica farà ballare tutto il pubblico del Sonic Park.

Era previsto per il 2020 il nuovo abbraccio tra LP e quel pubblico Italiano che la adora sin dai suoi inizi, ma a causa della pandemia le date di Torino, Firenze e Marostica furono rimandate al 2021. A causa della crisi epidemiologica la cantautrice di New York era stata costretta rinviare anche questi appuntamenti, ma finalmente domani sera, domenica 17 luglio, arriva il momento di vederla esibire dal vivo sul palco di Stupinigi.

LP riproporrà dal vivo i brani del suo repertorio che hanno scalato le classifiche non solo del nostro paese ma di tutto il mondo. Da “Lost on You” (più di 1 miliardo di streams in tutto il mondo) ad “Other People” fino a “The One That You Love”, uscita la scorse estate, il cui video ha raggiunto più di 17 milioni di visualizzazioni su YouTube. Protagonista del concerto al Sonic Park Stupinigi anche l’ultimo album, “Churches”, uscito nel dicembre del 2021.

LP è un’artista che, quando canta, lascia sempre un segno. Senza limiti di genere, la cantautrice multiplatino, con oltre 2 miliardi di stream a suo nome, ha creato fin dagli esordi della carriera un suono potente e totalmente personale. Il suo canale YouTube ha oltre 2,4 milioni di visualizzazioni al giorno e le sue canzoni sono trasmesse in streaming in tutto il mondo. I suoi testi pieni di sentimento passano senza soluzione di continuità dall’intimità all’invettiva, le sue canzoni sono di volta in volta seducenti e politiche.