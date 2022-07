Lo Russo e i sindaci delle grandi città con Draghi: "Vada avanti, crisi di governo incomprensibile"

Una lettera di pieno sostegno al premier Mario Draghi, nei giorni di una delicatissima crisi di governo, è stata scritta da numerosi sindaci italiani, appartenenti ai più diversi colori politici. Sindaci di diversi schieramenti politici Tra i firmatari anche il primo cittadino di Torino Stefano Lo Russo, assieme a Luigi Brugnaro (sindaco di Venezia), Marco Bucci (Genova), Antonio Decaro (sindaco di Bari e presidente dell'Anci), Michele De Pascale (sindaco di Ravenna e presidente UPI), Giorgio Gori (Bergamo), Roberto Gualtieri (Roma), Dario Nardella (sindaco di Firenze e coordinatore città metropolitane), Maurizio Rasero (Asti), Beppe Sala (Milano) e Matteo Ricci (sindaco di Pesaro e presidente ALI). "Non possiamo permetterci una crisi in questa fase" "Con incredulità e preoccupazione assistiamo alla conclamazione della crisi di Governo generata da comportamenti irresponsabili di una parte della maggioranza. Le nostre città, chiamate dopo la pandemia e con la guerra in corso ad uno sforzo inedito per il rilancio economico, la realizzazione delle opere pubbliche indispensabili e la gestione dell’emergenza sociale, non possono permettersi oggi una crisi che significa immobilismo e divisione laddove ora servono azione, credibilità, serietà", scrivono i sindaci che hanno sottoscritto il documento di appoggio al premier.

"Il Presidente Draghi ha rappresentato fino ad ora in modo autorevole il nostro Paese nel consesso internazionale e ancora una volta ha dimostrato dignità e statura, politica e istituzionale. Draghi ha scelto con coraggio e rigore di non accontentarsi della fiducia numerica ottenuta in aula ma di esigere la sincera e leale fiducia politica di tutti i partiti che lo hanno sostenuto dall’inizio". "Draghi deve andare avanti"