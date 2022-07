Anche la Trecate si aggiunge all'elenco delle piscine torinesi aperte durante l'estate

All'elenco delle piscine torinesi sempre aperte durante questa torrida estate si aggiunge anche la Trecate. Dopo aver portato a termine una serie di interventi importanti, l'impianto è tornato agibile dallo scorso venerdì e fino a domenica 4 settembre, anche se l'ingresso avverrà soltanto su prenotazione da effettuare inserendo sulla piattaforma Cognome, Nome,Codice Fiscale e numero di telefono al seguente link: prenotazioni piscina Trecate -(scegliere categoria "Impianti Sportivi" - "Piscine").

Necessaria la prenotazione

Per accedere all'impianto sarà necessaria la prenotazione online ma il pagamento del biglietto d'ingresso sarà effettuato di persona presso la cassa dell'impianto sportivo in contanti o con pagamento elettronico secondo l'applicazione delle tariffe in allegato, approvate con deliberazione della Giunta Comunale atto n. DEL. 404 del14/06/2022.Le prenotazioni possono essere effettuate secondo l'orario desiderato tra quelli disponibili: si comunica che con ogni procedura è possibile effettuare la prenotazione per ulteriori 4 persone, compresi i minori. Si richiede comunque l'inserimento di ogni persona abbia intenzione di entrare nell'impianto, indipendentemente dall'età o da eventuali agevolazioni tariffarie. In caso di difficoltà, in orario di accesso al pubblico il personale all'ingresso sarà a disposizione per guidare ed aiutare gli utenti a completare la procedura di prenotazione in modo da poter essere autonomi per le prenotazioni successive. Verrà comunque data priorità di accesso agli utenti già prenotati.

Capienza massina di 200 persone

I minori di 14 anni devono essere sempre sotto la custodia di un maggiorenne. I minori dai 14 ai 17 anni non accompagnati che accedono all'impianto dovranno presentare all'ingresso la delega redatta e firmata da un genitore (o da un maggiorenne che se ne assuma la responsabilità) con la quale vengono autorizzati ad entrare in autonomia allegando OBBLIGATORIAMENTE la fotocopia del documento di identità del maggiorenne che ha firmato la dichiarazione. Se accompagnati all'ingresso da un maggiorenne che non ha intenzione di entrare nell'impianto, egli dovrà compilare di persona la dichiarazione fornendo i suoi dati e i dati dei minori che entreranno nell'impianto.La capienza massima dell'impianto è di 200 persone. Superato tale numero il sistema non accetterà ulteriori richieste. L'ingresso all'impianto avverrà secondo l'orario indicato in fase di prenotazione: se non ci si presenta per tre volte consecutive senza aver disdetto la prenotazione, non sarà più possibile farlo. Sarà comunque possibile annullare la prenotazione in modo da rendere i posti disponibili ad altri utenti rientrando sulla piattaforma con il link utilizzato in precedenza e dalla sezione "Le mie prenotazioni"visualizzare e quindi cancellare la prenotazione della quale non siha più intenzione di usufruire.

Giorni e orari di apertura

Si raccomanda pertanto di portare un cambio di calzature e si ricorda che è obbligatorio l'uso della cuffia.

La Piscina osserva i seguenti orari e giorni di apertura: da mercoledì a venerdì ore 12:00-18:00, sabato e domenica ore11:00-18:00, lunedì e martedì chiuso.

Lacassa chiuderà alle ore 16:30, pertanto l'ultimo ingresso sarà previsto (come da prenotazione online) alle ore 16:00 con un minimo di tolleranza per eventuali imprevisti.



Per qualsiasi informazione telefonare al numero della Piscina Trecate: 011011 30130/31/32 dalle ore 11 alle ore 16.