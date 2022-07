La festa dello Scapolaire calamita un folto pubblico a Bardonecchia

Melezet ha festeggiato sabato 16 luglio la “ Madonna del Carmine - Festa dello Scapo laire ”, con la Santa Messa officiata da Monsignor Gian Paolo Di Pascale, il parroco della frazione di Bardonecchia, nella chiesetta dedicata al patrono Sant’Antonio Abate, di fronte a diversi parrocchiani e Maria Teresa Vivino, assessore comunale all’Istruzione, in rappresentanza della Civica Amministrazione, Flavio Fenoglio, presidente del Consorzio Agricolo Assomont ed una giovanissima parrocchiana in costume d’epoca.

Durante l’omelia, focalizzata sulla figura della Madonna, il parroco ha chiarito che la festa patronale cadendo il 17 gennaio, molto spesso in giorni feriali è meno partecipata rispetto a questa estiva in onore della Madonna del Carmine, abbinata alla Festa dello Scapolaire; la minuta statua propria dell’Ordine Carmelitano, esposta durante la funzione, è conservata nel Museo di Arte Religiosa, dove dal pomeriggio era visitabile la mostra “Devozioni a confronto. L’arte religiosa alpina attraverso cinque secoli di storia e di fede”.

Nel pomeriggio sul sagrato della parrocchiale gli organizzatori hanno predisposto una merenda per tutti a base di goffre e durante tutta la soleggiata e calda giornata si è tenuto lungo la via centrale, tappezzata di suggestive immagini d’epoca, il tradizionale mercatino dell’artigianato durante il quale alcuni componenti della Scuola del Melezet hanno calamitato l’attenzione di un folto pubblico, intagliando oggetti di legno di prevalente carattere decorativo, come i famosi “Grappoli del Melezet”, presenti in tutta l’Alta Valle di Susa.