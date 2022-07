Il grande caldo mette in crisi Nichelino: dopo un giovedì sera senz'acqua, sabato di blackout in città

Il caldo ci tormenta ormai da settimane, in questa estate rovente, ma l'ulteriore innalzamento delle temperature degli ultimi giorni sta creando non pochi problemi a Nichelino, alle prese con i problemi generati da blackout diffusi.

Problemi ad alcuni cavi di media tensione

Giovedì sera un distacco di tensione sulla rete idrica ha lasciato diverse zone della città senz'acqua, un inconveniente che ha creato non pochi allarmi e proteste tra i residenti, a causa del blocco delle pompe in zona Vernea. Ieri, sabato 16 luglio, hanno iniziato a verificarsi dal pomeriggio in vari punti della città alcuni blackout di durata variabile per via della rottura, causata da ondate di calore, di alcuni cavi di media tensione.

Tolardo: "In corso sostituzione parti danneggiate"