Carrozziere ucciso al Caf, il tribunale conferma 30 anni di carcere per l'imputato

Confermati 30 anni di carcere con l'accusa di omicidio premeditato per Marco Sapino, l'imputato accusato di aver ucciso - lo scorso 23 marzo 2019 - Adriano Lamberti, carrozziere, negli scantinati del Caf di via Martorelli. Propri il Centro di assistenza fiscale di cui Sapino è gestore.



Il processo arriva a sentenza dopo che la Cassazione aveva chiesto di ripetere il giudizio, annullando la sentenza precedente per quanto riguardava la premeditazione. Sapino ha sempre detto di non avere pianificato l'omicidio, sostenendo che era stato il carrozziere a presentarsi con una pistola. Proprio dall'arma da cui sono partiti alcuni proiettili.

La vittima è morta dopo alcuni colpi alla testa con il calcio della pistola. Il movente sarebbe da ricercare in una questione di debiti non pagati.