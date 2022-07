Lotta alla malamovida, controlli nelle zone più frequentate di Torino: multe per due locali

Controlli nella notte fra sabato e domenica, da parte della Polizia, per contrastare gli episodi di malamovida nelle zone più frequentate di Torino. In particolare, i sopralluoghi hanno riguardato Vanchiglia (via Balbo, Piazza Santa Giulia, Piazza Vittorio Veneto), San Salvario e l’area del Quadrilatero Romano.