Dopo un'attesa lunga un anno, il palco di Stupinigi Sonic Park accoglie Ben Harper

Dopo la nota stonata dell'annullamento dell'esibizione di LP, arrivata solo 24 ore prima del concerto, una buona notizia per i pubblico torinese: Ben Harper arriva finalmente al Sonic Park per portare la sua musica in un’atmosfera magica. Annullato per l'emergenza sanitaria il concerto previsto nell’estate 2021, il rocker e cantautore americano torna a suonare dal vivo in Italia e insieme ai suoi Innocent Criminals arriva a Stupinigi alle ore 21 di domani, martedì il 19 luglio.

Il nuovo album in anteprima mondiale

Il concerto di Harper nella residenza sabauda del Comune di Nichelino sarà l'occasione di ascoltare “Bloodine Maintenance” il nuovo album di inediti in uscita il 22 luglio in contemporanea mondiale, già anticipato dal singolo “We need to talk about it”, già in streaming anche in Italia, e fra i principali ascolti nelle classifiche Spotify degli Usa.

“Bloodine Maintenance” è in gran parte ispirato alla perdita di un amico di lunga data e dall’influenza di un padre carismatico, e vede Ben Harper suonare da solo la maggior parte degli strumenti, spaziano fra chitarra, basso, batteria ed un assortimento eclettico di percussioni. Si tratta del suo 17° album in studio, dopo lo strumentale “Winter is for Lovers” del 2020 e a ben 6 anni dall’ultimo album non strumentale, che risale al lontano 2016.

In occasione del festival torinese Harper suonerà dal vivo alcuni brani del nuovo album, che si alterneranno a tutti i grandi classici del repertorio del grande chitarrista e compositore californiano che hanno costellato il firmamento della musica mondiale in 30 anni di carriera, come sempre accompagnato da The Innocent Criminals, oramai da anni la sua band di riferimento in tutte le più importanti performances.

Lo storico sodalizio con The Innocet Criminals

Dal 1993, anno della loro formazione, gli Innocent Criminals (il percussionista Leon Mobley, il bassista Juan Nelson, il batterista Oliver Charles e il chitarrista Jason Mozersky) sono stati coinvolti nella maggior parte dei progetti di Ben Harper. Sono in tour non stop in tutto il mondo da moltissimi anni, guadagnando legioni di fans grazie alle esplosive performance live e ad una successione di acclamati album come Fight For Your Mind, The Will to Live, Burn to Shine, Diamonds on the Inside, Lifeline (nominato ai Grammy) e infine Call It What It Is, loro album più recente (2016).

Gli Innocent Criminals hanno accompagnato Ben e The Blind Boys of Alabama anche nell’album There Will Be a Light vincitore di due Grammy. La straordinaria produzione musicale ha consacrato Ben Harper come songwriter dotato di una potenza unica e performer che sa spaziare tra diversi generi con l'impareggiabile abilità di mescolare il personale e il politico.