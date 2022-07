A Torino meeting internazionale Fridays for Future. Tra loro l'ugandese Patience: "Mi batto contro l'oledotto Eacop"

Attesa Greta Thunberg

Da lunedì nel capoluogo piemontese arriveranno 500 delegati appartenenti al movimento ambientalista. Giovani provenienti da tutta Europa, ma anche da Africa, Australia e America si ritroveranno al Campus Einaudi per cinque giorni di tavoli di discussione, conferenze, workshop e formazione al Campus Luigi Einaudi. Al centro degli incontri l'emergenza climatica e le sfide del futuro. L'ospite più atteso è sicuramente la fondatrice del movimento Greta Thunberg , che ha confermato la sua presenza a Torino per tutto il periodo. In calendario anche il direttore dell'Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR Antonello Provenzale , il fondatore di Slow Food Carlin Petrini e il Rettore del Politecnico Guido Saracco.

"Africa uno dei paesi più colpiti crisi climatica"

A portare la loro testimonianza gli attivisti, come Patience, che arrivano da stati tra i più colpiti dalla crisi climatica. "Io combatto - ha spiegato la 22enne, che guida i Fridays ugandesi - l'inquinamento delle plastiche e delle emissioni. Vengo dall'Africa, che è uno dei paesi più colpiti dalla crisi climatica e che nella storia ha contribuito di meno a creare inquinamento". "È soprattutto ad attivisti come Patience che vogliamo dare voce, perché troppo spesso non ce l'hanno. Siamo preoccupati che i politici continuino ad ignorare la crisi climatica" hanno sottolineato gli organizzatori.

Il Climate Social Camp

In parallelo ci sarà il "Climate Social Camp", il campeggio "green" al Parco della Colletta, che accoglierà 800 persone tra cui anche i delegati. Qua ci saranno anche incontri e workshop pensati per coinvolgere tutta la popolazione in incontri e concerti. Alle tende sarà dedicata un'area di 8.600 mq tra la pista di pattinaggio e l'Usd Vanchiglia: gli ambientalisti potranno appoggiarsi ai servizi igienici e docce della vicina piscina. Accanto ci sarà la zona dibattiti, che occuperà 9.400 metri quadri: l'ingresso per il pubblico ai 18 mila metri quadri sarà su piazza Sibilla Aleramo.

Punto bar e dibattiti

In quest'ultima area troveranno posto un punto bar, un chiosco e un refettorio. Pranzi e cene, rigorosamente vegani, saranno fornite dalla cooperativa Cirfood e servite dai "gretini" torinesi. In questa area verranno anche messi due tendoni, di cui uno da circo, dove verranno montati tre palchi. Purtroppo, a causa delle stringenti norme di sicurezza, sono stati annullati i concerti che erano in programma. Le performance musicali sono stati convertite in incontri con gli artisti.

Il corteo

Venerdì 29 i Fridays hanno organizzato un corteo per le vie della città. La partenza è fissata alle 9 al Parco della Colletta: da lì proseguiranno per piazza Vittorio ed infine in piazza Castello, dove sono previsti interventi conclusivi. Gli ambientalisti si trasferiranno poi in treno al Festival Alta felicità, che si svolgerà come di consueto a Venaus dal 29 al 31 luglio.

Alta felicità

"In Valsusa - hanno spiegato - sentiamo sempre più forte la crisi climatica: il Moncenisio potrebbe sparire". Ad aprire la tre giorni dell'evento contro la Torino-Lione sarà un progetto musicale di Max Casacci, dedicato ai suoni della natura. A seguire ci sarà l'orchestra Alta Felicità, composta da 30 elementi, insieme a Bianco e Sweet Life Society. Sabato previsto il tradizionale corteo, che per la prima volta sarà diretto all' autoporto di San Didero.

"Un fortino - hanno spiegato - su un'area di 68 mila mq di terreno, dove sono stati abbattuti centinaia di alberi". Alla sera ci saranno in concerto gli Africa Unite, che festeggiano i 30 anni. Domenica attesi il fumettista Zerocalcare e Moni Ovadia per la conclusione.