Inaugurati i Mondiali di Golf, ma il corteo manda in tilt il traffico cittadino

I mondiali di golf 2022 mandano in tilt il traffico del centro di Torino.A partire dalle 17.30 si è svolta l’inaugurazione della 18esima edizione dei World University Championship Golf 2022 che si terranno dal 20 al 23 luglio al Parco la Mandria della Venaria Reale.

Cerimonia in piazza Castello

Prima della cerimonia di apertura, prevista delle 18.30 in piazza Castello, si è svolto il corteo delle nazioni partecipanti che ha preso il via dal Rettorato di via Po in direzione Palazzo madama.

Deviati i bus del centro

È stato proprio questultimo a bloccare la viabilità cittadina per oltre un’ora. Le linee bus e tram che passano dal centro (tra cui 13, 15, 55 e 56) sono state tutte deviate da via xx settembre su corso Regina, rondò Rivella e corso San Maurizio per poi riprendere il percorso normale da piazza Vittorio.

Nessuna informazione

Alle fermate dei mezzi su piazza Castello e via Po non c’erano però avvisa: erano moltissime quindi le persone in attesa dei pullman per poter tornare a casa. Passeggeri ovviamente infuriati per la mancanza di informazioni sulle deviazioni dei percorsi. Consultando anche il canale telegram di Gtt, così come i QR code delle paline, non si veniva avvisati del corteo.

Bus che non sono passati perché deviati dalla Polizia Municipale per consentire lo svolgimento della parata.

Iannò (Torino Bellissima): "Figuraccia da parte di Gtt"

A tal proposito non è tardato ad arrivare il commento da parte del vice capogruppo di Torino Bellissima, Giuseppe Iannò: "La prima pallina andata in buca, prima ancora dell’inizio dei Mondiali di Golf, è per la GTT!". "Non bastano i cantieri previsti per i lavori in città, - rincara - che costringono a numerose deviazioni degli autobus ci mancava pure la figuraccia, da parte di GTT, per il mancato avviso ai passeggeri delle ulteriori modifiche di percorso. Altro che green del golf, il verde si leggeva in volto di chi attendeva i mezzi pubblici”