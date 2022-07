Al Centro Diurno Diecidecimi, le "ceramiche di strada" realizzate dagli ospiti insieme a Roque Fucci

Giovedì 21 luglio alle ore 11 al Centro polifunzionale Circoscrizione 3 (ex Fergat) di via Francesco Millio 20 a Torino, al via la seconda esposizione delle opere di arte urbana realizzate dal Centro Diurno Diecidecimi della Cooperativa Animazione Valdocco in collaborazione con l’artista e ceramista Roque Fucci. Per l’occasione sarà presente Alberto Pilloni coordinatore Commissione sanità-servizi sociali integrazione Circoscrizione 3 Torino.

L’allestimento del Centro rientra nell’ambito del progetto “Ceramica di strada”, che si propone di integrare il lavoro artistico degli utenti ospiti della comunità Diecidecimi all’interno del tessuto urbano circostante la sede del servizio stesso, all’interno del quartiere San Paolo, in particolare su muri o spazi pubblici messi a disposizione dalla Circoscrizione 3.

Manufatti artistici che si compongono di piccole tessere e mattonelle in ceramica smaltata progettate appositamente per decorare muri e pareti, realizzati nell’ambito dei laboratori educativi artistico-manuali.