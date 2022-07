Nessuno vuole più fare il cameriere o il cuoco: un'azienda torinese su due non trova lavoratori per ristoranti e turismo [VIDEO]

Nell'ultimo anno e mezzo il 58% delle aziende ha avuto difficoltà a trovare personale. E il 60% ha visto ridurre i ricavi proprio per carenza di dipendenti e dunque difficoltà a sviluppare gli affari. Commercio al dettaglio, soprattutto alimentare. Turismo, hotel e ricettività, ma pure trasporti e logistica, dove mancano autisti e addetti. Sembra un rebus, la cui soluzione è ancora lontana dall'essere trovata: perché tanta disoccupazione (soprattutto giovanile) non trova soddisfazione in questi settori?

"Non è solo un problema torinese ma anche italiano e internazionale: a fronte di alcuni settori che hanno fatto un balzo post Covid come turismo, ristorazione e servizi non trovano personale da far lavorare", dice la presidente di Ascom Torino e provincia, Maria Luisa Coppa. "Il tutto mentre la guerra e l'aumento dei costi delle risorse sta drenando la fiducia delle imprese".





Due anni di congelamento (e non solo reddito di cittadinanza)

Una questione che riguarda per esempio le competenze: richieste dalle aziende e offerte dalle persone in cerca di lavoro. Ma rispetto al passato qualcosa è cambiato. "Arriviamo da una sorta di congelamento del mercato di lavoro per quasi due anni, con la cassa integrazione che ha sostenuto il reddito delle famiglie - dice Carlo Alberto Carpignano, direttore di Ascom Torino". "E forse - aggiunge Coppa - ci si è adagiati a un periodo in cui era tra virgolette comodo non andare a lavorare".

E chi addita l'effetto disincentivante del Reddito di cittadinanza? "Ci sarà una percentuale, ma sembra quasi che il lavoro non sia più una priorità per le persone. E che anche la fatica sia un elemento da evitare", aggiunge Coppa. Senza dimenticare che proprio due anni di lockdown hanno spinto chi lavorava nel commercio e nella ricettività a trovare un altro lavoro meno a rischio. E chi dovrebbe sostituirle non ha le competenze necessarie, senza qualcuno che abbia insegnato loro il lavoro. A questo, si aggiungono anche lavori "nuovi" (magari digitali) che portano via risorse umane.

"Ridare valore a molte figure professionali"

"Bisogna anche tornare a dare valore a certe figure professionali, un tempo ritenute meno attrattive - aggiunge Coppa - Ci sono settori strategici nel nostro Paese che non attira più giovani che vogliano fare chef, camerieri o manager di sala". Professionalità forse non pagate adeguatamente: "Un cameriere deve sapere almeno due lingue e avere consapevolezza di quel che succede in cucina e non solo. Manca l'aspirazione dei giovani a quel ruolo". E chi è sottopagato? "Ci sono malandrini come in tutti i settori, ma la maggior parte delle imprese segue il contratto".

Le soluzioni in campo, tra part time e formazione