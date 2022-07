Dal 29 al 31 luglio Beer Food Festival Latino a Carmagnola

Dal 29 al 30 luglio si svolge a Carmagnola il Beer Food Festival Latino, organizzato da D&N Eventi srl, con il patrocinio del Comune di Carmagnola e in collaborazione con Chef dal Mondo e Creativamente.

Il Festival si svolge nella grande area di Piazza Italia, con ingresso gratuito da via Gobetti, venerdì dalle ore 18 alle ore 24, sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 24.

Un cocktail divertente e frizzante tra buona cucina, buon bere e tanti momenti di spettacolo dal ritmo sudamericano, un vero e proprio ponte tra i due mondi in una proposta varia e rivolta a tutti.

Si inizia il venerdì con DJ e Schiuma Party, dedicato ai più giovani. Aperitivo per il sabato quando ci saranno scuole di ballo, samba e seggae con i Timbales, artisti latini e, a seguire, ancora musica e DJ.

Infine la domenica carmagnolese sarà animata dal eeggaeton dei Bandyta e dalla partecipazione di scuole di ballo con ballerine e ballerini professionisti.

Per ciò che riguarda il gusto, si troveranno diversi street food con il meglio della cucina italiana e latina internazionale, con l’accompagnamento di birre artigianali di qualità.

Inoltre, poiché il Festival è organizzato pensando a tutti, per l’intera durata saranno presenti giochi gonfiabili per il divertimento di grandi e piccini.

re giorni di grande festa, un’ulteriore occasione di svago e divertimento in questa bella estate di “ripartenza” carmagnolese, dopo un intenso Mese della Cultura che ha proposto eventi di alta qualità, oltre ai Giovedì sotto le Stelle che sono in corso sino ad inizio agosto con un’ottima partecipazione di pubblico e in attesa della 73esima Fiera Nazionale del Peperone e de Il Foro festival, che dal 2 all’11 settembre proporranno un ricchissimo programma.

www.fieradelpeperone.it