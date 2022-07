Gli ultimi fuochi di Evergreen Fest uniscono jazz, blues e musica per i giovanissimi

Nella sua ultima settimana, Evergreen Fest passa dal jazz che unisce le generazioni di Gianni Cazzola (21 luglio) al rap del pluripremiato Ensi (23 luglio), dal blues di All You Can Beat (22 luglio), alla musica di un giovane cantautore (Paco - 24 luglio, ore 20.00) da un omaggio a Jovanotti, grazie alla cover band GliSplendidi che, il 24 luglio (ore 21.30), chiuderanno la settima edizione di Evergreen Fest.