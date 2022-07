Max Casacci sta con Askatasuna: “Vittima di un'aggressione di stampo politico”

“Askatasuna è al centro di un'aggressione di chiaro stampo politico, concretizzata nell'accusa di associazione a delinquere”: ad affermarlo, in un video realizzato durante la giornata di solidarietà in favore del centro sociale organizzata ieri nell'area pedonale di via Balbo, il chitarrista dei Subsonica Max Casacci. "Come è cambiata la città in questi anni"

Casacci, volto di spicco della cultura underground torinese da oltre 30 anni, ma anche ex consigliere della Circoscrizione 7 (ha lasciato la carica da poche settimane, ndr), nella sua analisi ha richiamato le trasformazioni di Torino: “Da testimone - ha affermato - di quello che è successo negli ultimi decenni, posso dire che dalla seconda metà degli anni '80, grazie alla stagione delle autogestioni, delle occupazioni e delle autorganizzazioni, una città non a misura di nuove generazioni si è trasformata in un capitale giovanile aperta in modo forte, inclusivo e non allineato".

"Aska offre spazi e occasioni di socialità"