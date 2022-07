San Salvario ha il suo Caffè dell'Orologio: il nuovo locale di fronte al palazzo dove abitò Natalia Ginzburg

In ogni città c'è un Caffè dell'Orologio. È un non-luogo che non ha una dimora ma al contempo le ha tutte.

Proprio per questo, un po' come i Bar Roma o i Bar Sport, rappresenta un luogo di incontro che si nasconde dietro un nome comune per raccontare le storie, le fedi e le abitudini delle persone che lo animano.

È il posto dove convivono realtà distanti e in cui esse si sentono rappresentate, dove le persone si fanno portavoci inconsapevoli di un linguaggio che è autoctono ma anche inclusivo.

Il Caffè dell’Orologio apre in zona San Salvario, in via Morgari 16/A, proprio di fronte al palazzo dove abitò Natalia Ginzburg, quella casa che la stessa scrittrice ricorda nel suo “Lessico Famigliare”.

Situato in San Salvario, la quintessenza del quartiere storico e multietnico in cui la tradizione e l’innovazione vanno di pari passo, l’Orologio è la piola che dalla prossima settimana accoglierà dall’ora di pranzo al momento dell’aperitivo tra autentici sapori piemontesi, eccellenze del territorio e chicche selezionate nell’atmosfera delle osterie di una volta, in chiave moderna. Da questa settimana l’apertura è straordinaria solo per gli aperitivi.

I tre soci (e amici) Elisabetta Desana (chef), Blue Bongiorno e Lorenzo Coscia (responsabili di sala e di vendita) sono le anime di un locale che, un po' come Torino, vuole conquistarvi ogni volta un po' di più.

Dalle lumache al vitello tonnato preparati da Elisabetta alle sorprendenti proposte di vini della Valsusa o dei colli tortonesi scovate da Blue e Lorenzo, da gustare fra gli arredi della collezione di Blue, appassionato di arte piemontese: l’amore sincero per il territorio che si manifesta in diverse forme, insieme alla ricerca e cura delle materie prime e dei prodotti locali, sono gli ingredienti di un’offerta che vuole far assaporare il meglio della cucina piemontese e trascorrere del tempo felici. Non c’è infatti un’ora sbagliata per il Caffè dell’Orologio.