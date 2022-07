Mezzi in contromano o sui marciapiedi, l'Unione Ciechi di Torino: "Stop al monopattino selvaggio"

Divieto di circolazione e parcheggio sui marciapiedi. Creare degli stalli obbligatori ed in caso di scorretto rilascio del mezzo, non interrompere il pagamento del noleggio. Fotografia al termine dell'affitto che testimoni il corretto rilascio. Sono queste alcune delle regole che l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, sezione di Torino, chiede che il Comune inserisca nel nuovo bando per i monopattini in sharing. Richieste avanzate questa mattina dal presidente dell'UICO del capoluogo Giovanni Laiolo, che è stato ascoltato questa mattina in commissione.

Regole più severe

Quotidianamente i torinesi devono fare i conti con l'inciviltà di chi prende i monopattini in condivisione, tra mezzi in contromano e/o in malasosta sui marciapiedi. Un problema ancora più sentito da chi è cieco ed ipovedente. Palazzo Civico, per bocca dell'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta, ha già fatto sapere di voler adottare regole più severe per chi si mette alla guida di mezzo in condivisione. Recependo così le modifiche al Codice della Strada introdotte a livello nazionale negli scorsi mesi. Cambiamenti che prevedono quanto chiesto dall'Unione Ciechi.

Nuovo bando dei monopattini in sharing

A fine luglio finirà la fase sperimentale per le 11 aziende dei monopattini in condivisione e il Comune ha intenzione di fissare dei criteri per le società che vogliono mettere i propri mezzi in sharing nel capoluogo. Palazzo Civico aderirà al bando "madre" della Città Metropolitana, che scade nel 2024: chi vorrà offrire un servizio di monopattini in affitto dovrà rispettare le norme fissate dall'amministrazione Lo Russo. Dettami più stringenti, che vanno nella direzione auspicata dalla UICO Torino.

Si cercano volontari

Che oggi ha voluto però lanciare un altro appello. Complice la pandemia, e la paura del contagio, si è dimezzato il numero di volontari che accompagnavano quotidianamente ciechi ed ipovedenti a fare la spesa o sbrigare le attività quotidiane. "Questo mese - ha spiegato Laiolo - c'è stato l'ingresso di nove nuovi giovani: se qualcuno però ha qualche ora a settimana, ma anche al mese, da dedicarci saremo contenti". Chi volesse mettersi a disposizione può contattare la segreteria dell'UNIVOC, presso l'UICI Torino, chiedendo della signora Enza Ammendolia allo 011-535567.

Giornate informative contro la cecità