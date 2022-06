A Torino stretta sui monopattini in sharing: premi a chi parcheggia bene, punito chi va in contromano

Monopattini in contromano e in malasosta sui marciapiedi. Quotidianamente i torinesi devono fare i conti con l'inciviltà di chi prende i mezzi in sharing. Almeno sino a fine luglio. Dal 27 del prossimo mese scatterà infatti la "fase due" della mobilità in condivisione della Città. Che tradotto vuol dire regole più severe per chi si mette alla guida di un mezzo a due ruote in condivisione.

Regole più stringenti

A chiarirlo è la stessa assessora alla Mobilità Chiara Foglietta, che questa mattina in una commissione sul tema ha detto: "Siamo nella fase che vede la conclusione della sperimentazione di 11 società a Torino. Cercheremo di stringere le maglie". Tradotto il Comune fisserà dei criteri per le società che vogliono mettere i propri mezzi in sharing nel capoluogo. Palazzo Civico aderirà al bando "madre" della Città Metropolitana, che scade nel 2024: chi vorrà offrire un servizio di monopattini in condivisione dovrà rispettare le norme fissate dall'amministrazione Lo Russo.

Tariffa scontata per chi parcheggia in aree scelte