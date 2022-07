Sabato cerimonia di Giuramento del 140° Corso della Scuola Allievi Carabinieri, come cambia la viabilità a Torino

Sabato 23 luglio, in Piazza Castello, si terrà la Cerimonia di Giuramento degli allievi del 140° Corso della Scuola Allievi Carabinieri di Torino, con l'annunciata presenza del mentre giovedì 21 luglio si terranno le prove generali dell’evento.

L’intera area della manifestazione sarà interessata da alcune modifiche viabili e divieti di sosta.

Divieti di Sosta

Nei giorni 21, 22 e 23 luglio, dalle ore 14.00 del 21/07/2022 alle ore 02.00 e comunque fino a cessate esigenze del 22/07/2022, nonché il giorno 23/07/2022 dalle ore 00.00 alle ore 14.00 e comunque fino a cessate esigenze, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, in via Valfrè ambo i lati, tratto da via Avogadro a via Vittorio Amedeo II; Via Vittorio Amedeo II ambo i lati, tratto da via Valfrè a via Cernaia; Via Cernaia ambo i lati, tratto da corso Vinzaglio a piazza Solferino; Via Pietro Micca ambo i lati; Piazza Castello; Viale 1° Maggio, tratto da piazza Castello a viale Partigiani.

il giorno 23 luglio dalle ore 00.00 alle ore 14.00 del e comunque fino a cessate esigenze sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati con riserva di posteggio alle autorità della cerimonia in Viale I° Maggio, tratto compreso tra il Monumento al Carabiniere e Rondo' Rivella - intersezione con Corso Regina Margherita e in Via Po, tratto compreso tra l'intersezione con via Bogino e Piazza Castello.

Divieti di transito e sosta

ll 21 luglio , dalle 22.00 alle 22.30, il 22 luglio dalle ore 1.30 alle ore 2.00, nonché il giorno 23 luglio, dalle ore 7.00 alle ore 14.00 e comunque fino a cessate esigenze, sarà istituito il divieto di transito, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica, in via Valfrè ambo i lati, tratto da via Avogadro a via Vittorio Amedeo II; Via Vittorio Amedeo II ambo i lati, tratto da via Valfrè a via Cernaia; Via Cernaia ambo i lati, tratto da corso Vinzaglio a piazza Solferino; Via Pietro Micca ambo i lati; Piazza Castello; Viale 1° Maggio, tratto da piazza Castello a viale Partigiani; Piazza Castello.

Sempre il giorno 23 luglio, dalle ore 00.00 alle ore 14.00 e comunque fino a cessate esigenze, sarà istituito il divieto di transito e sosta con rimozione forzata , fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica in via Garibaldi ambo i lati , tratto da via XX Settembre a piazza Castello; Via Palazzo di Città ambo i lati, tratto da via XX Settembre a piazza Castello; via Roma ambo i lati, tratto da via Cesare Battisti a piazza Castello.