"Devi pulire la casa perché sei una negra, ti ammazzo": torinese condannato a 10 anni

Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe minacciato di morte la moglie dicendole “ti ammazzo, ti butto dal balcone, prova a chiamare la polizia e ti faccio fuori; non hai i documenti e ti faccio buttare fuori casa e non vedrai più le bambine".

In questo arco di tempo l’imputato più volte avrebbe colpito la moglie con calci, pugni, schiaffi. Per la Procura poi l’uomo abusava “abitualmente di cocaina che sovente le imponeva di acquistare per suo conto, minacciandola di morte, non contribuendo al sostentamento economico della famiglia e sperperando le sue risorse”. Alla vittima inoltre, veniva impedito di uscire liberamente da casa e di intrattenere stabili relazioni sociali e il 44enne aveva instaurato “all’interno del nucleo familiare un clima di vessatoria prevaricazione ai suoi danni e rendeva assolutamente intollerabile la prosecuzione della convivenza”.