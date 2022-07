La Cassazione impone lo stop ai contatti con No Tav e Askatasuna per una 31enne indagata

Divieto di avere contatti di qualsiasi tipo, anche solo informatici o telefonici, con membri del movimento No Tav e del centro sociale Askatasuna. È la misura restrittiva presa mesi fa e convalidata dalla Cassazione per un'attivista piemontese di 31 anni già sottoposta a detenzione domiciliare.

Secondo i giudici c'è il "concreto pericolo" che la donna "in futuro" commetta reati "caratterizzati dalla violenza" nell'ambito delle manifestazioni di area. L'attivista è imputata pure nel procedimento in cui il tribunale del riesame di Torino ha ritenuto pertinente, per alcuni esponenti di Askatasuna, il reato di associazione a delinquere.

La trentunenne sta scontando in regime di detenzione domiciliare una condanna per episodi avvenuti nel 2012 e 2015 in Valle di Susa nel corso di dimostrazioni No Tav. Secondo le carte processuali si tratta di fatti collocati "in un più ampio contesto di contestazione ideologica".

La Cassazione osserva che frequentare il movimento No Tav e il centro sociale Askatasuna "non implica la commissione di reati", ma in questo caso "la pericolosità sociale della condannata si è manifestata in occasione delle frequentazioni con appartenenti a dette realtà, per cui escludendo dette frequentazioni e i contatti con tali persone in costanza della misura alternativa alla detenzione carceraria, non si vuole limitare la libertà di pensiero, ma evitare la commissione di reati della stessa specie".

Intanto, sono stati presentati i primi ricorsi in Cassazione contro la decisione del tribunale del riesame di disporre misure cautelari e restrittive a un gruppo di esponenti del centro sociale Askatasuna per il reato di associazione per delinquere. Il prossimo 29 luglio comincerà l'udienza preliminare per 28 attivisti.