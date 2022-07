L'inflazione mangia i salari: volantinaggio della Fiom negli stabilimenti Iveco-Fpt

Mentre a Roma si consumano i riti della crisi di Governo, nelle fabbriche i lavoratori temono per i propri stipendi, divorati dall'inflazione galoppante. Oggi - in tutte le aree dello stabilimento Iveco di Torino, sia nelle officine che negli uffici -, i rappresentanti dei lavoratori della Fiom Cgil distribuiranno un volantino per richiamare l'attenzione sul problema della perdita di potere d'acquisto degli stipendi. " La necessità - dicono i rappresentanti dei metalmeccanici Cgil - è quella di combattere il “carovita” che tanti danni e problemi scarica sui lavoratori. Questo argomento oggi è di straordinaria attualità e non è sempre semplice spiegare il perché, dopo tanti anni, dell’aumento dell’inflazione alle persone. Tutto viene collegato alla guerra, che ovviamente incide moltissimo, ma non è solo questo ".

negli enti centrali: guardare al futuro significa però anche dare risposte concrete oggi di difesa del potere d’acquisto delle retribuzioni".



E concludono: "In Iveco, Fpt e Cnhi - come in tutte le aziende che applicano il Contratto collettivo specifico - esiste un unico livello di contrattazione e il Contratto è in scadenza: chiediamo aumenti salariali veri con meccanismi in difesa dell'inflazione e chiediamo che la contrattazione porti aumenti salariali per tutti e non per pochi".