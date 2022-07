Viaggio nella musica e la grande danza, doppio appuntamento con Moncalieri Summer Experience

Il jazz e la grande danza protagonisti di un doppio appuntamento nel weekend con Moncalieri Summer Experience Suoni, colori e linguaggi musicali da tutto il mondo tornano protagonisti del cartellone culturale Moncalieri Summer Experience, sabato 23 luglio presso l’Anfiteatro delle Vallere (corso Trieste 98, Moncalieri). A partire dalle ore 21, con ingresso libero, la MoM Orchestra Reunion invita tutti a un viaggio nella musica.

Dal jazz alla classica con la MoM Orchestra

Dal jazz alla classica, dal folk alle antiche melodie, accompagnati e accolti “come un compagno da portare con sè” da 8 musicisti: Gilson Silveira, Umberto Galante, Gian Giacomo Parigini, Valeria Quarta, Norina Liccardo, Michele Salituro, Oreste Forestieri, Andrea Bastoni, Matteo Rossi. Sono passati quasi dieci anni dalla formazione di questo ensemble che ha reinterpretato il concetto di World Music nelle sue più disparate accezioni e ispirato tante esperienze analoghe. Anni, specie gli ultimi, in cui la MoM ha giocato a tutto campo, passando con disinvoltura ed entusiasmo dal jazz al folk alla musica tribale.

Esperienze che hanno ulteriormente arricchito e contaminato la musicalità e la poetica dell’Orchestra, nel frattempo diventata sempre più band, capace di spaziare fra i generi e le culture, pur mantenendo una propria definita identità sonora.

Il Brutto Anatroccolo, appuntamento per grandi e piccini

Riconfermata anche quest’anno la presenza della Fondazione Egri per la Danza nella programmazione della Rassegna DanzaEstate al Parco delle Valere, una collaborazione artistica nata grazie alla sinergia tra la Fondazione e il Comune di Moncalieri, e parte integrante del grande cartellone culturale estivo Moncalieri Summer Experience.

Domenica 24 sarà invece la Compagnia Atacama alle ore 21 ad animare la serata con lo spettacolo Il Brutto Anatroccolo dedicato ad un target di bambini e giovani, ma aperto a tutti.

Laura Pompeo: "Spettacoli di qualità“

"“Fratellanza e dialogo tra culture lontane tra loro: sono le tonalità di fondo della musica della MoM Orchestra, poi le performance di eccellenza artistica prodotte da Fondazione Egri per la Danza: si tratta di due appuntamenti di qualità, che confermano un punto di forza della nostra offerta culturale", commenta l’assessore alla Cultura del Comune di Moncalieri Laura Pompeo. "Un legame che non è venuto meno, anzi se possibile si è rafforzato anche nel periodo delle chiusure più rigorose, con materiali e performance trasmessi online per il pubblico costretto a casa”.