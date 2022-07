Occupazione, per l'artigianato è profondo rosso: in 15 anni persi quasi 75mila posti di lavoro

Una sostanziale tenuta, da qui alla fine dell'anno (si stima un saldo negativo di 63 imprese in tutta la regione), ma una crisi i cui effetti si fanno sentire ormai da molti anni. Secondo l'ultima indagine di Confartigianato Piemonte, se a fine 2021 le aziende del settore erano 117.286, la quota dovrebbe rimanere grossomodo identica entro il 2022.



Ma il numero che davvero preoccupa è che in 15 anni si sono persi quasi 75mila posti di lavoro. Dai 313.533 del 2007, tra titolari e dipendenti, si è scesi a 238.895. “Il periodo di crisi va a sommarsi alle problematiche di lunga data che caratterizzano il mercato italiano - dice Giorgio Felici, presidente di Confartigianato Piemonte -: un cuneo fiscale insostenibile, burocrazia eccessiva, una mancanza di investimenti in formazione dei giovani che negli ultimi mesi ha portato ad un’enorme difficoltà nel reperire le risorse umane necessarie, nonché l’assenza di una politica industriale coerente e su misura per i territori”.