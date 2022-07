"Musica dal Balcone" chiude la rassegna "Moncalieri ogni passo una scoperta"

Dopo nove eventi, più di 50 artisti coinvolti, iniziative che hanno coinvolto il centro storico, il Real Collegio Carlo Alberto ed il Castello, con Musica dal Balcone si conclude la lunga estate di "Moncalieri Ogni passo, una scoperta".

Concerto d'archi dal balcone del Municipio

Nella serata di domani, sabato 23 luglio, è in programma una esibizione speciale di musica classica dalla balconata del Palazzo Comunale. Protagonista un gruppo d’archi formato dai talenti della European Music Competition “Città di Moncalieri”, concorso musicale nato nel 1986 e curato dal Circolo culturale Saturnio, con primo violino Tommaso Belli.

In questo fine settimana, per scoprire gli angoli più segreti della città, l’associazione Amici del Real Castello e del Parco di Moncalieri organizza ancora le visite guidate nel centro storico e al Real Collegio Carlo Alberto. Sempre visitabile, dal venerdì alla domenica, il meraviglioso Castello Reale, una delle più antiche residenze sabaude, “luogo di delizie” tra le dimore preferite di Vittorio Emanuele II.

Montagna: "Occasione speciale per moncalieresi e turisti"

“Con questo ricco calendario di eventi abbiamo voluto offrire ai moncalieresi e ai turisti un’occasione in più per vivere l’estate - ha dichiarato il sindaco Paolo Montagna – La meravigliosa cornice del nostro centro storico ha fatto da sfondo ad un'offerta dedicata alle famiglie e ai giovani per tutti i weekend di giugno e luglio”.

E a breve l'Amministrazione inizierà a lavorare per preparare una iniziativa simile in vista dell'autunno, quando torneranno gli appuntamenti con l'enogastronomia, da anni 'specialità della casa' a Moncalieri.