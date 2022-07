Preioni, Lanzo e Cerutti (Lega Salvini Piemonte): “Il consigliere Pd Valle dovrebbe fare un rapido ripasso: se Draghi è caduto la colpa è dei suoi compagni grillini"

“Ci stupiamo che chi sogna di diventare governatore del Piemonte, come il consigliere del Pd Daniele Valle, abbia letture tanto da Bar Sport su quanto è accaduto in Parlamento. A lui, e per gli altri che sono distratti o in malafede, facciamo un breve ripasso. Chi ha costretto Mario Draghi a presentare le proprie dimissioni sono stati gli alleati grillini del Campo Largo di Enrico Letta. Il centrodestra ne ha semplicemente preso atto: nuova maggioranza, ovvero nuovo governo. Che Valle, pur così compiaciuto nel ruolo di candidato in pectore, non lo capisca è un problema di statura politica. Innanzitutto per la sua credibilità. Il resto è propaganda con due anni di anticipo. Propaganda fatta dallo scranno di vicepresidente del Consiglio regionale. Una posizione che, se non altro per galateo istituzionale, non dovrebbe essere sporcata dagli slogan di chi ha paura di ridare la parola degli italiani per il terrore di perdere le elezioni”.