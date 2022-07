Nichelino 'sposta mari e monti' per promuovere il ritorno del campeggio solidale a Riace

Nichelino è capace di spostare mari e monti per la solidarietà. Non è un modo di dire, ma lo slogan "Spostiamo mari e monti" legato al ritorno del campeggio solidale a Riace, la città di Mimmo Lucano, per un progetto di educazione alla pace e all’accoglienza, rivolto ai ragazzi e alle ragazze dai 18 ai 30 anni.

Appuntamento dal 17 al 23 agosto

Da alcuni anni Nichelino ha sposato questo gemellaggio con la città calabrese, che prosegue anche adesso che l'assessorato alla Pace e alla solidarietà è passato da Valentina Cera ad Alessandro Azzolina. Il campeggio a Riace è in programma dal 17 al 23 agosto, organizzato in collaborazione con il Comune nel contesto del programma “L’agenda in viaggio. Per le persone. Per il pianeta. Senza confini” nell’ambito delle azioni del progetto europeo Mindchangers.

Sensibilizzare i giovani sui temi dell'accoglienza e dell'ambiente

L'obiettivo è stimolare l'impegno civile, incentivare la partecipazione dei giovani sui temi dell’accoglienza e dell’integrazione, ma anche del rispetto dell’ambiente, del ripopolamento dei borghi attraverso il recupero di case, botteghe e antichi mestieri, dei diritti dei lavoratori stagionali e dei braccianti agricoli. Verranno analizzati i casi del Villaggio Globale di Riace e del modello di accoglienza di alcuni comuni della Locride, quali esperienze positive portatrici di buone pratiche da promuovere e diffondere.

Per ulteriori info e iscrizioni cliccare su https://forms.gle/NJAiGzYhHi5btvRc8