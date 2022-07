Gettata a terra per una borsa, donna aggredita in Barriera di Milano: “Ora ho paura ad uscire di casa”

Gettata a terra per una borsa, donna aggredita in Barriera: “Ho paura a uscire di casa”

La violenza improvvisa, le escoriazioni e quella paura di non sentirsi al sicuro nemmeno a casa propria. Ennesimo episodio di cronaca in Barriera di Milano, dove nel pomeriggio di oggi, 25 luglio, una donna è stata aggredita e scippata davanti a casa sua, in via Monte Rosa.

"Adesso ho paura ad uscire di casa"

La signora stava rientrando da lavoro quando un uomo le si è affiancato, l’ha superata ed è improvvisamente tornato indietro per portarle via la borsa. Uno strattone forte e la donna è caduta a terra. La borsa, con dentro chiavi di casa, portafogli ed effetti personali, è sparita. “Ora ho paura anche ad uscire di casa, quegli uomini sanno dove abito” afferma la vittima dello scippo.

Il suo, nonostante la paura, è un racconto dettagliato: “Erano due i malviventi: uno mi ha scippata, l’altro faceva da palo e si assicurava che nessuno intervenisse in mio aiuto”.

Il racconto al commissariato di via Botticelli

La donna ha raccontato tutto alla polizia, recandosi al commissariato di via Botticelli per sporgere denuncia. Oltre allo scippo, dovrà fare i conti con le ferite sul braccio, sullo zigomo destro e sulle mani e con la paura di non essere al sicuro. Nemmeno a casa propria, in Barriera di Milano.

"Come capogruppo di Fratelli d'Italia trovo vergognoso che la gente non sia nemmeno più libera di rincasare a casa dopo una giornata di lavoro e che debba essere scippata, aggredita e derubata dei propri effetti personali da tossicodipendenti disposti a tutto in cerca di denaro, per poi andare ad acquistare la sua dose quotidiana di droga" attacca Verangela Marino di FdI.

Marino (FdI): "Persone non più sicure neppure a casa"

"Continuo a ribadire che bisogna estirpare una volta per tutte questi balordi dalle nostre strade, dai nostri marciapiedi e dai nostri territori, non è più concepibile che la gente non debba essere più sicura di fare rientro a casa e di temere ogni santo giorno per la propria incolumità" prosegue l'esponente di Fratelli d'Italia.

"Finiamola con tutto questo perbenismo, garantismo e finte parole come l'inclusione sociale: occorrono soluzioni drastiche, basta tolleranza. Ci terrei a fare un appello al Questore e al Prefetto: incominciamo una volta per tutte ad assicurare i criminali alla giustizia e ad iniziare a tutelare i cittadini perbene che risiedono in questi quartieri" conclude Marino.