Domani Portas incontra Letta per le alleanze, ma i Moderati raccolgono già le firme per correre da soli

Letta, all'indomani della caduta del governo Draghi, aveva parlato di "rottura irreversibile" con i pentastellati. I Moderati però, per non farsi trovare impreparati ad eventuali sorprese dell'ultimo minuto, stanno già raccogliendo le firme per correre da soli. Una consuetudine che portano avanti a tutte le elezioni, così come quella di stampare i manifesti da soli.

Favorito Magliano

Se Portas ha già annunciato di non ricandidarsi al Parlamento, tra i suoi successori ci sono i suoi "delfini" Silvio Magliano e Carlotta Salerno. Maggiormente favorito è il primo, considerando che il suo mandato da capogruppo dei Moderati in Regione finirà tra meno di due anni. Lei, dopo l'esperienza da Presidente della Circoscrizione 6, è stata nominata appena 9 mesi fa assessore all'Istruzione della giunta Lo Russo.