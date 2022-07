Moncalieri, fino a sabato 5 giorni consecutivi di apertura del Palavaccini per le quarte dosi

Le vacanze sono alle porte per molti, ma il coronavirus non è andato in ferie. Così, mentre la Regione Piemonte lancia la campagna per le quarte dosi, a Moncalieri il Palavaccini da oggi a sabato 30 luglio è aperto per cinque giorni consecutivi per accogliere over 60 e fragili.

Dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 13 alle 15, nella struttura dell'ex Foro Boario, sono attesi con accesso libero gli ultra ottantenni e tutti coloro che hanno fatto la preadesione sul sito https://www.ilpiemontetivaccina.it/preadesione/#/ e hanno ricevuto l’sms con l’appuntamento.

"Tenete però conto che in caso di dosi disponibili e rinunce dei prenotati, si può ricevere la vaccinazione anche senza appuntamento", sottolinea l'assessore alla Salute Silvia Di Crescenzo. "L’importante è che siano trascorsi 120 giorni dall’ultima dose o dalla positività al Covid".

L'assessore ha poi voluto dire grazie alla Protezione civile e ai suoi volontari "di nuovo in campo a fianco dei sanitari dell'Asl To5 per proteggere la comunità, partendo dai più fragili". I primi che vanno messi in sicurezza.