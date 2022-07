Ancora un incidente sulla tangenziale di Torino. Nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 28 luglio, si è verificato uno scontro tra una vettura ed un mezzo pesante in corso Francia, in direzione Milano.

Il conducente dell'auto, rimasto ferito, è stato portato all'ospedale di Rivoli in codice verde. Forti le ripercussioni sulla circolazione, visto il traffico già intenso dell'orario di fine lavoro per molte aziende e persone. Intervenuti per i rilievi del caso gli agenti della Polizia Stradale.