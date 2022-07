Coldiretti: "Pronti a collaborare per il Distretto del cibo del Canavese, ma stop al consumo di suolo"

" Abbiamo manifestato tutta la nostra disponibilità a collaborare con la Città metropolitana e i Comuni della pianura canavesana per istituire questo ottimo strumento per valorizzare del le produzioni dei nostri agricoltori – ricorda Bruno Mecca Cici – Ma v ogliamo dire, in modo molto chiaro, che non ha senso un distretto del cibo in un territorio dove si presentano grandi progetti che distruggono il suolo che produce proprio il cibo che si vuole valorizzare. Progetti che devastano quel territorio che il D istretto vorrebbe promuovere proprio attraverso le produzioni agricole di qualità" .

La stessa Città Metropolitana che spinge per il Distretto del cibo ha tirato fuori dal cassetto un vecchio progetto di variante alla statale del Gran Paradiso, n.460 che devasterà una buona parte di terreni fertili lungo il Malone tra Lombardore e Front. Inoltre, la Città metropolitana non ha ancora difeso l’agricoltura di fronte alla volontà della Regione e di alcuni sindaci di costruire il nuovo ospedale di Ivrea su campi fertili; così come non ci aiutando nella battaglia contro i campi fotovoltaici. In più, la Città metropolitana non sta applicando efficacemente la direttiva regionale per il depopolamento della specie di fronte al pericolo della Pesta suina africana.