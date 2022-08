Danno morale: come ottenere subito un risarcimento

Quando si parla di riconoscimento di danno morale si parla di un argomento complesso molto più che per esempio se stessimo parlando del danno patrimoniale, che è più facilmente riconoscibile e quindi ci sono meno problematiche da questo punto di vista e siccome comunque è un argomento di pubblica utilità la prima cosa da dire è che serviranno sempre degli esperti che ci aiutano altrimenti non avremmo mai nessun risarcimento.

Di sicuro la prima cosa che ci spiegheranno questi esperti nel settore è che il danno morale fa parte della categoria dei danni non patrimoniali e quindi parliamo di danni emotivi e psicologici che difficilmente riescono ad essere quantificabili a livello economico, perché non è la stessa cosa che se parlassimo al punto di una perdita economica, mentre qui come sempre potremmo prendere una diagnosi errata in medicina o un'invalidità e un trauma per una perdita di una persona cara.

Come specificavamo già all'inizio questa diventa un qualcosa di molto complicato Sicuramente quando parliamo di risarcimento e potremmo pensare ad una lesione emotiva per un infortunio sul lavoro o da un sinistro stradale che a parte lesioni fisiche ci ha provocato lesioni psicologiche per il trauma e per la paura.

E stiamo facendo solo degli esempi ma che ci fanno capire che in questi casi un’assicurazione potrebbe mettersi di traverso per non concederci un Risarcimento o concederne uno molto più basso di quello che dovremmo ricevere in poche parole.

Ed ecco perché dicevamo che senza l'aiuto di un avvocato che è esperto magari nel fare causa contro un’assicurazione avremo molta difficoltà ad averla vinta come suo dire è questo dobbiamo prenderlo in considerazione.

Tra l'altro un buon avvocato quello che dovrà fare prima di tutto è dirci sinceramente se abbiamo qualche possibilità di vincere dopo che avrà analizzato la questione nei minimi dettagli visto che non è facile dimostrare un danno psicologico che si è subito quando parliamo di dolore e turbamento emotivo.

A differenza con il danno esistenziale è che con quest'ultimo sono state cambiate dell'abitudine, mentre qui parliamo di qualcosa di più interiore.

Un’altra cosa molto importante da sapere rispetto all'argomento che fino a pochi anni fa questi danni morali potevano essere riconosciuti solo quando c'era un illecito penale, poi grazie ad una sentenza Corte Costituzionale le cose sono cambiate perché la stessa ha introdotto la fattispecie di danno patrimoniale e non patrimoniale e In quest'ultima è incluso anche quello morale di cui stiamo parlando in questo articolo.

Provare di aver subito un danno morale per ottenere un risarcimento non è per niente facile

Già abbiamo specificato quanto sia complicato poter ricevere questo risarcimento per un danno morale, Perché se parlassimo di un danno fisico sarebbe sufficiente una perizia medico legale che attesti le Lesioni che abbiamo avuto magari dopo un incidente, mentre per il danno morale potrebbe fare la differenza per esempio delle prove documentali e delle testimonianze che dimostrano tutto ciò.

Per poi seguire delle tabelle per quantificare con precisione il risarcimento che dobbiamo ricevere per il danno subito in poche parole.