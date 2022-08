Spaccio in piazza Foroni, gli ambulanti incontrano il Comune: "Più controlli"

Piazza Foroni, il secondo mercato per importanza della città di Torino dopo Porta Palazzo. Ma anche una delle zone più calde per lo spaccio di droga, che tra corso Palermo e i Giardini Montanaro ha trovato qua una “casa”. Con grandissimi problemi per i residenti di Barriera di Milano, che quotidianamente si trovano persone che comprano sostanze stupefacenti. Ma devono fare il conto anche con le risse tra spacciatori per il territorio, furti e scippi.

Pentenero incontra gli ambulanti

E tra i primi a chiedere più sicurezza ci sono gli ambulanti di piazza Foroni, che questa mattina hanno incontrato l’assessore alla Municipale Gianna Pentenero durante un sopralluogo con i Civich in questo angolo della Circoscrizione 6. Un primo confronto per avviare una collaborazione con i commercianti del mercato, che fattivamente partirà da settembre.

Più controlli

I venditori - tra cui molti stranieri - sono pesantemente danneggiati dalla presenza dei pusher, che scoraggiano anche i clienti. Da qui la richiesta al Comune di maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine, ma non solo. L’idea è quella di costruire anche delle progettualità, capaci di attirare persone e dare una nuova vita all’area.

I commenti

“Partiamo dal cuore di Barriera - spiega la capogruppo del Pd in Circoscrizione 6 Isabella Martelli - per ristabilire la fruibilità di questi luoghi con maggiore sicurezza, garantendo al meglio i servizi preziosi che il mercato ci offre e lo facciamo insieme”.



"Piazza Foroni - commenta Pentenero - è una realtà importante per la nostra città da tutelare e preservare, e che vive una situazione complessa: abbiamo iniziato un percorso di dialogo e collaborazione che ci porterà a ristabilire la fruibilità della zona per tutti i residenti".