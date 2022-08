Incidente alla piscina di Orbassano, grave un ragazzo di 16 anni che ha rischiato di annegare

Incidente nel pomeriggio di oggi alla piscina di Orbassano, in via Gozzano. Un ragazzo di 16 anni, per motivi ancora da accertare, ha rischiato di annegare e soltanto il soccorso immediato dei bagnini dell'impianto ha permesso di estrarlo dall'acqua e avviarne il trasporto in ospedale.



Il giovane sarebbe arrivato in condizioni molto gravi e i medici si sono riservati la prognosi. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine che ora indagano sull'accaduto.